استدرجوا الرجال بحساب فتاة مزيف.. قرار عاجل بشأن عصابة السرقة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عصابة العمال لاستدراج الرجال بحساب فتاة مزيف في مدينة 15 مايو، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة.

المشدد لعصابة استرداج الرجال

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حسين عادل، 22 سنة، عامل، وسيف هشام، 21 سنة، عامل، وأحمد ناصر، 20 سنة، عامل، وأحمد أيمن، 22 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، خطفوا المجني عليه «رامز. ص» بالتحايل بأن استدرجوه لمسكنهم قاصدين إقصاءه عن أعين ذويه، وقاموا بسرقة المنقول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه، وكان ذلك ليلا بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن أشهروا أسلحة بيضاء ونارية في وجه المجني عليه مهددين بإعماله.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب فبثوا الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقول والمبلغ المالي السابق ذكرهما، وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا (خرطوش) بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري.

وأكدت التحقيقات إدارة المتهم الأول حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية «تطبيق فيس بوك» بقصد ارتكاب الجرائم سالفة البيان وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص «مطواة، وكتر» بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضحت تحريات النقيب شرطة حسين عبد اللطيف حسين، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه بمكان الواقعة لإقامة علاقة جنسية، وحال دلوفه لمكان الواقعة، أشهر المتهمون في وجهه أسلحة بيضاء ونارية، ما بث الرعب في نفسه، وسرقوا منقوله والمبلغ المالي خاصته، فأبلغ بالواقعة وأكدت التحريات السرية صحة الواقعة.

وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية أنه بفحص الهاتف المحمول تبين وجود دلائل على ارتكاب المتهمين للواقعة ووجود محادثات عبر الحساب المسمى «aya ahmed» وكذا الواتس آب بيزنس تتضمن استدراج الرجال والتواصل معهم بشكل يومي.

وبعرض المتهمين على المجني عليه عرضًا قانونيًا بتحقيقات النيابة العامة تعرف عليهم وقرر أنهم مرتكبو الواقعة.