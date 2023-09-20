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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. الحكم على ميكانيكي وسائق أنها حياة صديقهما في دار السلام

هيثة المحكمة
هيثة المحكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الحكم على ميكانيكى سيارات وسائق توك توك بتهمة التخلص من صديقهما فى دار السلام، وذلك بعد إحالتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

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الحكم على متهمين في جريمة دار السلام

يصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «هانى.ع»، 42 سنة، ميكانيكى سيارات، «خالد.م»، سائق توك توك بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل المجنى عليه ربيعى عماد الدين مع سبق الإصرار إذ بيتا النية على الخلاص منه لوجود خلافات سابقة فيما بينهم.

حيث أعدا الآلات الحادة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتوجها إلى مكان تواجده بمنطقة دار السلام وكا أن ظفرا به حتى انقضا عليه مشهرين أسلحتهم فأعمل المتهم سلاحه بجسده طاعنًا إياه بمنطقة الصدر قاصدين قتلا فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك حال تلويح المتهم الثانى بسلاحه للشد من أزر الأول ومنع المارة من وقف التعدى.

وأضافت تحريات النقيب شرطة محمد حامد صادق عبد الحافظ معاون مباحث قسم دار السلام بوجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه وسابق خلافات فيما بينهم أحدث بها المتهم الأول إصابات بالمجنى عليه وبيوم الواقعة قرر المتهمان الخلاص من المجنى عليه فأعدا آلة حادة بحوزة الأول والثانى وتوجها إلى حيث مكان تواجده وما أن شاهدوا المجنى عليه حتى انقضا عليه وتعديا عليه ما أودى بحياته وتمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة قاصدين قتل المجنى عليه.

حيث كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بالعثور على جثمان شخص بمنطقة دار السلام، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في إتهام الميكانيكي وسائق توك توك بقتل صديقهما بمنطقة دار السلام، حيث قررت حبسهم حينها ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم، وعقب إنتهاء التحقيقات في الواقعة قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي نظرت جلسات القضية وقررت إحالة المتهمين إلي المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

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