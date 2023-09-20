الوطنية للانتخابات تعلن الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب الرئيس

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم تقدم كل راغب بأوراق ترشحه للهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدي استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الإنتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعايا الازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها فى الإنتخابات، والتي ستجري بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا أنها ستتاح للمرشحين أن يكون لديهم مندوبون عنهم فى جميع اللجان وحضور وقائع فرز صناديق الإقتراع.

وتابع المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الإنتخابية من أولها لأخرجها.

وجاءت أبرز التصريحات في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :



ندعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي

25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين

الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل

لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية

نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور

نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية

نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة

تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات

اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية

تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

عدم إعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الإنتخابية

مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة

قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم