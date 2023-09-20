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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات: لن نتهاون ضد من يحاولون التشكيك في شفافية الهيئة

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ‏أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سوف يتقدمون للانتخابات، والهيئة تهيب سائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها في مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن، وأن تكفل فرص متساوية للمرشحين لتقديم عرض برامجهم وأن تكفل فرص متساوية لجميع المرشحين لطرح رؤيتهم أمام الشعب المصري.

وتابع : كما نهيب المؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية بالالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة،  وعدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية وسوف يتم تطبيق القانون في حال رصد أي تجاوز، وتؤكد الهيئة على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقا لما نص عليه الدستور والقانون خلال العمل الانتخابي وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون في حال رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات ، لن تتهاون بأي شكل من الاشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت أبرز التصريحات في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :
 
ندعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي
25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني
نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين
الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل
لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية
 نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور 
نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية 
نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة
تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات
اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية
تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية
قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات 
عدم إعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الإنتخابية
مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة  
قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري الصحف المصرية مواثيق الشرف الصحفي الدعاية الانتخابية

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