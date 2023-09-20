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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهلي بيزنس.. تعرف على القرض الميسر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صدى البلد

تسعى البنوك لتوفير خدمات لعملائها بشأن القروض الممولة، وذلك تيسيرا عليهم لقضاء احتياجاتهم سواء بتأسيس مشروع أو سد نفقات احتياجات. 

تعد قروض تمويل المشروعات لدعم أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمثابة امتداد لاستراتيجية البنك وخطته التوسعية التي تستهدف تعزيز الأنشطة التنموية المستدامة وتقديم حلول ابتكارية لهذا القطاع الواعد وتماشيا مع استراتيجية الدولة بتشجيع الصناعة والاستثمار. 

الأهلي بيزنس 

قدم البنك الأهلي قروضا جديدة لتمويل المشروعات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "الأهلي بيزنيس" بشروط ميسرة، وموافقة سريعة على التمويل خلال فترة لا تستغرق أكثر من أسبوع.

 

المستفيدون من القرض

وتعتبر الفئة المستفيدة من هذه القروض هم أصحاب المشروعات الرسمية أو غير الرسمية والتي تأتي تحت بند “البقالة والخضروات والفاكهة، وتجارة الأسمدة والمبيدات والأعلاف والملابس الجاهزة، والصيدليات، وغير ذلك”.

 

تفاصيل تمويل البنك الأهلي المصري المشروعات التجارية.

يمنح القرض ميزة  الحصول على 2 مليون و3 ملايين جنيه .

يتيح فترة سداد تبلغ 3 سنوات. 

- سعر الفائدة يقره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

- وقت دراسة: لا يستغرق لدراسة التمويل أكثر من 7 أيام بحد أقصى.

- أنواع المشروعات: هي البقالة، والصيدليات، والأجهزة الطبية، وعربات الطعام المتنقلة، ومزارع الدواجن (التسمين)، ووحدات تصنيع الألبان الصغيرة (الجبن الأبيض)، ومراكز تجميع الألبان، وتحديث منظومة الري، وتطبيقات الطاقة الشمسية، وتمويل تجارة الأثاث والحدائد والدهانات، والملابس الجاهزة والأحذية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتجارة قطع غيار أكسسورات السيارات، وأنشطة تصوير وتجهيز المستندات ودعم المكاتب.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي طرح أول مرة قروضا لتمويل القطاع التجاري قبل 3 سنوات بهدف سرعة وسهولة إجراءات التمويل المخصصة لهذه الشرائح من العملاء.

 

الأهلي بيزنس البنك الاهلي المستفيدين من القرض

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