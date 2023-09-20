مديرية العمل بالوادي الجديد تتابع دورات التدريب المجانية للشباب

قال مدير مديرية العمل بالوادي الجديد أحمد حسين طليب إنه يتابع تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، وورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بمدينة موط، على مهن خراطة المعادن، والتبريد والتكييف والطاقة الشمسية، وإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس.



وأضاف طليب - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الأربعاء/ - أن ذلك يأتي ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة؛ وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل ويبحث عنها الشباب من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التى تسمح لهم بالإلتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم .



وأوضح أنه تفقد ورش التدريب المهنى لمتابعة سير العملية التدريبية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للشباب، حيث تضمنت الدورات التدريب على مهنة خراطة المعادن ل15 متدربا، ومهنة التبريد والتكييف ل15 متدربا، ومهنة الطاقة الشمسية ل16 متدربا ومتدربة، بالإضافة لمهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس ل15 متدربا.



وتابع أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياه الجوفية بالوادي الجديد، حيث تخلل تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على ارض الواقع.



على صعيد آخر، قال مدير مديرية العمل بالمنوفية سعد عبدالحميد إنه تم بدء فعاليات الاختبار النهائي للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بمركز التدريب المهنى ببركة السبع، وذلك ضمن برامج التدريب التحويلي للشباب من أبناء المحافظة والتي توفرها المديرية بالمجان في إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024.



وأضاف عبدالحميد أن ذلك يأتي تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهني للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات، وتوفير برامج تساهم في تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة تساعدهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتحقق أهداف التنمية المستدامة.



وأوضح أن الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة تنفذ بواقع 150 ساعة تدريبية معتمدة، يحصل بعدها الخريجون على شهادة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وكذلك يتضمن الاختبار النهائي للدورة جانبا نظريا وآخر عمليا على المناهج التي تم تدريسها وتدريب الشباب عليها طوال فترات التدريب.



وتابع أنه يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، وتوفر المديرية المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً، مشيدا بأداء المتدربين فى الاختبار العملى على الرغم من فترة التدريب المحدودة.