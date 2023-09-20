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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبوظبي الأول: مصر تطرح رؤى مستقبلية لبناء القدرات في القطاع المالي

صدى البلد

 

 شارك بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، في منتدى إنتربرايز للتمويل، والذي عُقدَ على مدار يومي 18 و19 سبتمبر الجاري في فندق سانت ريجيس القاهرة. إذ شاركت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في أبوظبي الأول مصر في جلسة نقاشية بعنوان "العزوف عن العمل المصرفي"؛ حيثما طرحت رؤى قيِّمة حول طرق جذب وتطوير المواهب وبناء قدراتهم في القطاع المالي خلال مشهد دائم التطور.

وعرضت السمني رؤاها التحفيزية لمعالجة التحديات التي تواجه استقطاب المواهب والحفاظ عليها في ضوء التغيرات المتسارعة في السوقين العالمية والمحلية، مستفيدةً من خبرتها الطويلة ومعرفتها العميقة بمتطلبات الصناعة وتوجهاتها المستقبلية.

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إذ أوضحت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في أبوظبي الأول مصر: "يشهد القطاع المالي تحولات كبرى في ظل التغيرات التي نشهدها عالميًا، الأمر الذي يخلق تحديات جديدة أمام الإبقاء على المواهب واستقطاب جيل جديد منها، خاصة مع دخول جيل الألفية إلى سوق العمل وسيطرته عليه بحلول عام 2025. وندرك في بنك أبوظبي الأول مصر  المتطلبات المتغيرة باستمرار للكوادر ونسعى جاهدين لتقديم عروض قيمة ومميزة للموظفين تلبي الاحتياجات الفردية لكل موظف عبر ركائز متعددة، بما في ذلك الوعي المالي والصحة النفسية والصحة الجسدية والمرونة والتقدم الوظيفي."

وقد تناولت الجلسة النقاشية مواضيع متعددة منها تطوير المواهب، والإبقاء على الكفاءات، والديناميكية المتغيرة للقيادات في القطاع، وتأثير تمويل رأس المال الاستثماري، والأدوار المستقبلية للمصرفيين. وعلى ضوء ذلك، قدمت السمني لمحة عن التزام بنك أبوظبي الأول مصر وحرصه الراسخ على تعزيز الابتكار لقيادة القطاع المصرفي في مصر.

 

 

التجزئة المصرفية الصحة الجسدية الصحة النفسية بنك ابوظبى الاول معالجة التحديات

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