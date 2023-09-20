رئيس التمويل العقاري: لا صحة لإيقاف المبادرة والأولوية للصعيد ووجه بحري

أكد أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أن مبادرة التمويل العقاري بعائد 3% لمحدودي الدخل مازالت مستمرة، نافيا ما يتردد بشأن إيقافها داخل الجهاز المصرفي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها موقع صدي البلد الإخباري حول مساهمات مبادرة التمويل العقاري في تمكين الفئات المهمشة وتنفيذ توجيهات الدولة نحو التنمية الشاملة بحضور أشرف درويش، نائب رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد.

قال رئيس قطاع التمويل العقاري إن المبادرة تم نقل عمليات تمويلها من البنك المركزي المصري إلي الجهات المختصة في الحكومة من بينها وزارتي المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئاسة الوزراء .

أضاف " محمد" أن استمرار الدولة المصرية في تمكين الفئات الأولي بالرعاية وتنفيذ خطتها لإنشاء المدن الجديدة المتطورة حيث ساعدت مبادرات التمويل العقاري في تأسيس وتدشين أكثر من 28 مدينة جديدة على مستوى المحافظات بوحدات سكنية لائقة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل خصوصا في برنامج سكن لكل المصريين.

أشار إلي أن الدولة ساعدت بقوة من خلال الحكومة والجهاز المصرفي في تمويل فارق الدعم الممنوح لمحدودي الدخل من قبل البنك المركزي المصري وتعظيم استفادة المصريين خصوصا المناطق ذات الأولوية من الصعيد محافظات الوجه البحري والمناطق الحدودية وغيرها .

أوضح أن الجهاز المصرفي تحمل خلال المبادرة الأخيرة والخاصة بالتمويل العقاري مبلغ 150 مليار جنيه كمحفظة لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بفائدة 3 و 8% و قد نجحت تلك المبادرة نظرا للشروط الميسرة وفترات السداد التي تصل لـ30 سنة.