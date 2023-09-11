أشرف درويش : لا استثناءات في تخصيص الوحدات بنظام التمويل العقاري

قال أشرف درويش، نائب رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن هناك تعاونا وثيقا مع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتقديم اجراءات الحصول على الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة.



أضاف " درويش" خلال ندوة نظمها موقع صدي الإخباري حول آليات التمويل العقاري في البنوك بحضور أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري في المصرف المتحد؛ أن كافة المستندات التي يتم تقديمها من قبل المواطنين لإدارة صندوق التمويل العقاري تمهيدا لقبول ملفاتهم وتحويلها لجهات التمويل " البنوك"؛ تمتاز بالشفافية بدون محاباة.



أوضح أن عمليات القبول والاستبعاد من عمليات التخصيص للواحدات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي سواء محدودي أو متوسطي أو فوق متوسطي الدخل؛ لا توجد بها أي استثناءات من أي نوع لإغلاق الباب أمام أي شبهات فساد بخلاف المتابعات الدائمة من الجهات الرقابية المعنية لارتباط تلك المراحل بالحصول على التمويل.



وأشار إلى أن كل اعلان من اعلانات مشروع الإسكان الاجتماعي سواء الموجه لمحدودي أو متوسطي الدخل؛ له شروطه وطبيعته الخاصة .