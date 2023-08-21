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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كما انفرد صدى البلد .. النفي والتحفظ يتصدر المشهد بشأن المصرف المتحد

صدى البلد

 

كما انفرد صدى البلد بالأمس بأن التحفظ والنفى يتصدران ما تردد بشأن اعتزام 3 بنوك عاملة بمصر اجراءات الفحص النافى للجهالة على المصرف المتحد التابع للبنك المركزى المصرى .

نفى اليوم بنك جريدى اجريكول فى مخاطبة رسمية للبورصة المصرية هذا الامر

وبالامس نشرت صدى البلد انه وسط  حالة واضحة من التحفظ بين الاطراف الثلاثة المذكورة وهى بنوك المشرق والاهلى الكويتى وكريدى اجريكول بينما الطرف الرابع المصرف المتحد نفسه جاءت حالة التحفظ سيد الموقف بينما نفى بنك واحد الأمر تماما مؤكدا انه كلام عار من الصحة  وفضل عدم ذكر اسمه .

والمقصود بالفحص النافي للجهالة هو  تقييم مالي مفصل للوضع المالي الحالي في شركة أو مؤسسة ما و يتم تحليلها ويشمل قدرتها على تحقيق أرباح في المستقبل القريب .

والمصرف المتحد بنك صاحب سمعة طيبة  على مدار السنوات الماضية وتم انشاءه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

 

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