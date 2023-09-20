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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يطالب كافة الجهات بالحفاظ على البيئة البحرية

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فودة

طالب محافظ جنوب سيناء خالد فودة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بحماية البيئة البحرية التي تعد من أهم مصادر الجذب السياحي لمختلف الجنسيات من دول العالم والحفاظ علي مكانة مدينة دهب العالمية وسمعتها خاصة في مجال الغوص والرياضات البحرية.


جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الأربعاء/ لعدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة دهب، في اطار تفقد الحركة السياحية الكثيفة بالمدينة. 


وتفقد المحافظ أقدم مدرسة لرياضة الوين سيرف والكايت سيرف ، موجها بإقامة بطولة دولية الأيام المقبلة لهذه الرياضة المحببة لدى معظم دول العالم والتي تناسب طقس مدينة دهب لوجود الرياح المناسبة لهذه الرياضة طوال العام.

 
وحرص المحافظ - خلال الجولة - علي لقاء السائحين من مختلف الجنسيات لاستطلاع آرائهم والاستماع إلي وجهات نظرهم وإرسال رسالة حب وسلام ودعوة لتكرار الزيارات للتمتع بمدينة دهب الساحرة.


وفي سياق - عقد محافظ جنوب سيناء اجتماعا شاملا بمقر مجلس مدينة دهب والمعنيين بالرياضات البحرية بالمدينة تم خلاله مناقشة الرؤى والمقترحات وطالب كافة الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الخاصة بمزاولة الأنشطة البحرية والحفاظ علي الكائنات والبيئة البحرية وزائري المدينة لضمان الحفاظ علي القيمة والسمعة العالمية والمقاصد السياحية الجاذبة للسياحة.


وحرص المحافظ علي الاطمئنان علي التدابير والإجراءات الخاصة بانطلاق سباق الدراجات الهوائية الدولي " تور دي فرانس" بمشاركة متسابقين أكثر من 30 دولة والذي ينطلق يوم الجمعة 22المقبل علي مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة إلي شرم الشيخ ضمن عدة سباقات مختلفة للبطولة .
 

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