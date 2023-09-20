أخبار السيارات| أبرز أعراض تلف فلتر الهواء.. الفرق بين الفاروميو جوليتا و تويوتا كورولا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقاربت أسعار طرازات السيارات من بعضها البعض ، وذلك بعد العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا وذلك اثر علي توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين، واذا تم توافرها يتم وضع سعر إضافي " أوفر برايس " علي سعرها الأصلي ، وذلك أدي الي توافر السيارات ولكن بأسعار مرتفعة .

انضم وكيل رينو بمصر للمشاركة في مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج ؛ دعما لقرار مجلس الوزراء المصري باستيراد السيارات من الخارج للمغتربين .

فلتر هواء السيارة يعمل على حجز الماء والحشرات والأتربة؛ حتى لا يتم تسريبها إلى المحرك، ويتم وضع فلتر الهواء بداخل صندوق مصنوع من البلاستيك؛ لزيادة حماية المحرك بشكل أفضل، لأن الأتربة والشوائب إذا تسربت للمحرك تحدث أعطالا به، وتقلل من عمره الافتراضي؛ بسبب التآكل الذي يحدث بسببها.

أعلن وكيل سيارات "Lotus" الإنجليزية، أن جميع طرازات الشركة الإنجليزية ستتوافر بالسوق المصري لأول مرة في نهاية الأسبوع الجاري ، وهي عبارة عن سيارات سوبر رياضية مقدمة من شركة لوتس .

كشفت شركة أنبلاجد بيرفورمانس المتخصصة في التعديلات عن سيارة تسلا Model S الكهربائية المعدلة ، عن سيارة تسلا من موديل خاص Dark Knight ، وتظهر بعد هذه التعديلات، بطابع رياضي شرس.

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات المستعملة ، ومن ضمنها إصدارات الصانع الماليزي التي نالت علي مكانة كبيرة لدى المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات، بالإضافة إلى محركاتها المميزة، واتجه المواطنون إلى سوق المستعمل؛ بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه .