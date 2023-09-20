تسلا Model S بـ ثوب من الكربون | شاهد

كشفت شركة أنبلاجد بيرفورمانس المتخصصة في التعديلات عن سيارة تسلا Model S الكهربائية المعدلة ، عن سيارة تسلا من موديل خاص Dark Knight ، وتظهر بعد هذه التعديلات، بطابع رياضي شرس.

تسلا Model S الكهربائية المعدلة

تسلا Model S الكهربائية المعدلة

تمكنت أنبلاجد بيرفورمانس من إجراء تعديلات في سيارة تسلا أيروديناميكية، وتعديلات للفرامل، ولكنها لم تقوم بعمل أي تعديلات علي محرك السيارة وتظل سيارة تسلا Model S بقوتها التي تصل إلى 1020 حصانا، وتنتج عزم أقصى للدوران يصل الي 9814 نيوتن/متر .

تسلا Model S الكهربائية المعدلة

- تسلا Dark Knight

مقصورة تسلا Model S الكهربائية المعدلة

وتم إضافة تعديلات الي سيارة تسلا مصنوعة من ألياف الكربون، ومكونة من 19 قطعة، وذلك يعطي السيارة الطابع الشرس، وتم إضافة باقة من الجنوط مصنوع من معدن خفيف مقاس 21 بوصة، وإطارات ميشلان خاصة، وتم تعديل مقدمة السيارة لتكون بمظهره بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى اللون الأسود الساتان المميز .

تسلا Model S الكهربائية المعدلة

تحتوي مقصورة تسلا المعدلة علي شعار الرفاهية والاستدامة لأنها مصنوعة من أجزاء مقاومة للماء والخدوش، وخفيفة الوزن، وتظهر المقصورة بلون Serrano-red .

جدير بالذكر أنه تم إجراء تعديلات على مجموعة التعليق، وتقليص الخلوص الأرضين وتم إضافة مكابح فائقة من الكربون سيراميك .