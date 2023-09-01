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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة .. تخفيض على سيارة تسلا موديل 3 بقيمة 5500 دولار

صدى البلد

خفضت شركة تسلا مرة أخرى أسعار سيارات موديل 3الجديدة تمامًا في بأمريكا الشمالية، وهذه المرة تأتي الخصومات تمامًا كما يشاع أن شركة صناعة السيارات ستكشف النقاب عن نموذج محدث من موديل 3 المعروف أيضًا باسم Project Highland في الأول من سبتمبر في الصين.

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في شهر يونيو الماضي، طبقت تسلا خصومات تصل إلى 2500 دولار على معظم طرازات موديل 3وما يصل إلى 3040 دولارًا في حالة طراز موديل 3 نسخة  Performance.

وتعتبر الخصومات الجديدة أكبر الآن، حيث تزيد عن 4100 دولار للطراز 3 RWD وأكثر من 5000 دولار للطراز 3 طويل المدى، كما اكتشفه Drive Tesla Canada. على سبيل المثال، تم عرض طراز Model 3 RWD هذا الموجود في مدينة نيويورك بسعر 37,120 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن السعر العادي البالغ 41,240 دولارًا أمريكيًا. عامل في الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار، ويمكن الحصول على الطراز 3 RWD بأقل من 30 ألف دولار.

 

هناك أيضًا خصومات على سيارات Model 3 Performance تزيد عن 5500 دولار في بعض الحالات مع هذا المثال بالتحديد في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا بخصم 5520 دولارًا بسعر 49720 دولارًا.

 

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التخفيضات الكبيرة هي علامة على أن تسلا تريد تصفية مخزونها من سيارات الطراز 3 الحالية قبل إطلاق الطراز 3 الجديد، والذي تدعي وسائل الإعلام الصينية أنه قاب قوسين أو أدنى مع الكشف عنه في الأول من سبتمبر. 

 

مع التقارير التي تفيد بأن مصنع جيجا شنجهاي ينتج الطراز 3 المحدث منذ أكثر من شهر الآن، ومع ظهور المزيد من المركبات التجريبية في الصين وبعض الدول الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، يبدو كما لو أن الإعلان الرسمي سيأتي قريبًا.

 

في الآونة الأخيرة، تم رصد نموذج أولي من طراز تسلا موديل 3 في ألمانيا في 28 أغسطس مع لوحات الشركة المصنعة، تتميز السيارة بتمويه وعاكسات خلفية ومصابيح خلفية مماثلة لتلك الموجودة في النماذج الأولية المغطاة السابقة التي تم رصدها في الولايات المتحدة ونيوزيلندا والصين.

 

للتذكير، من المتوقع أن تتميز سيارة تسلا موديل 3 المحدثة بواجهة أمامية معاد تصميمها، وخلفية منقحة مزودة بمصابيح LED رأسية بدلاً من الأفقية، ومقصورة داخلية معدلة ستتضمن الإضاءة المحيطة، من بين تحديثات أخرى. 

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