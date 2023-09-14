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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول ظهور لـ تسلا Model 3 الجديدة| فيديو

سيارة تسلا Model
سيارة تسلا Model 3 السيدان المتوسطة الجديدة

أعلنت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن طرازها الجديد تسلا Model 3، حيث تنتمي Model 3 الي فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم .

مقصورة سيارة تسلا Model 3 السيدان المتوسطة الجديدة 

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تحتوي سيارة تسلا Model 3 علي 4 أبواب، وبها قسمات انسيابية على الجسم، تساعد علي قلة مقاومة السيارة للهواء أثناء القيادة، ومن ثم زيادة مدى السير عن السير علي الطرق السريعة .

سيارة  تسلا Model 3 السيدان المتوسطة الجديدة 

- محرك تسلا Model 3

تسلا Model 3 السيدان المتوسطة الجديدة 

تستمد سيارة تسلا Model 3  قوتها من محرك يعمل بالدفع الخلفي للعجلات ، وهناك نسخة أخري من سيارة تسلا Model 3 تعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات ويمكن لسيارة Model 3 أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 678 كم/ساعة .

- مواصفات Model 3

سيارة  تسلا Model 3 السيدان المتوسطة الجديدة 

تم تصميم مقصورة سيارة تسلا Model 3 بمواد عالية الجودة ، وبها أسطح فاخرة، بالإضافة الي أن سيارة Model 3 تحتوي علي شاشة مركزية كبيرة، وشاشة ثانية لركاب المقاعد الخلفية.

مواصفات Model 3 مقصورة سيارة تسلا Model 3 تسلا Model 3 محرك تسلا Model 3 Model 3 تسلا

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