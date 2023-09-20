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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة| اعرفها

أبرز أعراض تلف فلتر
أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة

فلتر هواء السيارة يعمل على حجز الماء والحشرات والأتربة؛ حتى لا يتم تسريبها إلى المحرك، ويتم وضع فلتر الهواء بداخل صندوق مصنوع من البلاستيك؛ لزيادة حماية المحرك بشكل أفضل، لأن الأتربة والشوائب إذا تسربت للمحرك تحدث أعطالا به، وتقلل من عمره الافتراضي؛ بسبب التآكل الذي يحدث بسببها.

 أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة

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فلتر الهواء من الأجزاء المهمة داخل السيارة ، وبالتالي يجب الحفاظ عليه وتغيره باستمرار ، لان لفتر الهواء المتسخ الذى يحتوي علي شواء وأتربة يتسبب في ضعف حركة المحرك ، و يؤدي ذلك الي زيادة استهلاك السيارة للوقود .

 أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة :

 أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة

1- سماع صوت للمحرك

 أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة

عادة ما يرتفع صوت محرك السيارة ويصبح مزعج اذا كان فلتر الهواء يحتوي علي الكثير من الشوائب والأتربة ويحتاج الي تغير .

2- عدم القدرة علي التسارع

 أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة

يقوم فلتر الهواء بتنقية الهواء قبل الوصول الي غرفة الاحتراق ، بالتالي اذا كان فلتر الهاء متسخ فيؤثر ذلك علي تسارع السيارة وعدم قدرتها علي السير .


3- ارتفاع استهلاك الوقود

 أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة

يعمل محرك السيارة بناء علي الهواء والوقود بداخل غرفة الاحتراق ، واي خلل يحدث في كمية الهواء المطلوبة يؤدي ذلك الي ارتفاع استهلاك السيارة للوقود .

4- خروج دخان اسود

 أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة

اذا تحول عادم السيارة للون الأسود فهذا يدل علي ضرورة تغير فلتر الهواء .

5- انتشار رائحة بنزين

 أبرز أعراض تلف فلتر الهواء بالسيارة

في حالة ظهور رائحة بنزين غير محترق تخرج من العادم الخلفي فهذا يدل علي ضرورة تغير فلتر الهواء أيضا .
 

سماع صوت للمحرك عدم القدرة علي التسارع ارتفاع استهلاك الوقود استهلاك الوقود خروج دخان اسود انتشار رائحة بنزين حجز الماء الحشرات صندوق مصنوع من البلاستيك فلتر الهواء صوت محرك السيارة غرفة الاحتراق

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