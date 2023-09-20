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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع تكشف عن مفاجأة بشأن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مسؤول كبير في مجموعة السبع، بأن الصراع الروسي الأوكراني قد يمتد لمدة ست إلى سبع سنوات أخرى، مشددا على أن حلفاء كييف سيواجهون تحديات مختلفة في سعيهم للحفاظ على دعمهم لأوكرانيا.

وأشار العديد من المسؤولين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن الجدول الزمني المطول نتج عن الهجوم المضاد الذي روجت له أوكرانيا بشدة والذي يتقدم ببطء، ما أدى إلى 'توقعات مخففة'.

وقال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إن الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية والمالية لكييف لمثل هذا الصراع الطويل “لن يكون سهلا”.

وأضاف: “سيضع ذلك ضغوطًا كبيرة على المجتمعات والحكومات من خلال انتخابات مختلفة في أوروبا”، مشددًا على أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية متوسطة المدى لدعم طويل المدى لأوكرانيا.

وأبلغ أحد كبار المسؤولين الأوروبيين بلومبرج أنه حتى مع الدعم المقدم، فمن المرجح أن تواجه أوكرانيا تحديات ناجمة عن عدم كفاية إمدادات الأسلحة الغربية وتصاعد الخسائر في القوى العاملة.

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وبغض النظر عن هذه التوقعات القاتمة، فإن كييف وحلفاءها ما زالوا يعارضون المفاوضات وغير مستعدين لقبول أي قرار لا يتضمن الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي التي تطالب بها أوكرانيا، حسبما صرح المسؤولون.

ومن جانبها، أكدت كييف باستمرار على عدم رغبتها في تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا كجزء من اتفاقيات السلام المحتملة.

مجموعة السبع كييف أوكرانيا روسيا

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