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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني في يوم واحد

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وإسقاط طائرة من نوع "سو-24" و42 مسيرة خلال اليوم الماضي.

وأعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الجنوبية جورجي ميناشفيلي، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية لتناوب وحداتها الهجومية بالقرب من كليشيفكا وفيسيولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديًا بالقرب من أندرييفكا.

وأوضح ميناشفيلي، في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "أحبطت قوات المجموعة القتالية الروسية، مدعومة بالطائرات ووحدات المدفعية، محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية لتناوب وحداتها الهجومية بالقرب من كليششيفكا وفيسيولوي، وتم إلحاق خسائر كبيرة بالعدو في منطقة أندرييفكا حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديا".

ووفقًا لـ ميناشفيلي، صدت مجموعة القتال الجنوبية 3 هجمات أوكرانية في مناطق سوليدار وأرتيوموفسك وألكساندرو كالينوفو وأفدييفكا، لافتا إلى أن الطائرات الروسية قصفت قوات العدو ومعداته، ما أدى إلى تدمير قاعدتين مؤقتتين و4 مستودعات ذخيرة و10 مركبات ومحطة حرب إلكترونية ومحطة رادار من طراز P-18.

 

 

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