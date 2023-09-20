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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اختبارات المتسابقين في مسابقة منشد الشارقة.. شاهد أجمل الأصوات

منشد الشارقة
منشد الشارقة

تقدم لمسابقة منشد الشارقة مجموعة من الأصوات المتميزة من مختلف المحافظات للمنافسة على لقب منشد الشارقة الخامس عشر.

اختبارات المتسابقين في مسابقة منشد الشارقة

وواصلت مسابقة منشد الشارقة فعالياتها  اليوم الأربعاء في اختبارات الأداء في مصر لاختيار أبرز الأصوات التي ستمثل بلادها في النسخة الـ 15 للبرنامج الأشهر الذي تنتجه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعد التصفيات الناجحة لمنشد الشارقة في كل من المملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان،  والأردن.

ودعا برنامج منشد الشارقة الموهوبين من مصر والمقيمين فيها إلى التقدم لاختبارات الأداء التي يحتضنها مركز التعليم العالي  في الجزيرة بالزمالك في ال 20 سبتمبر وذلك بين 8 صباحا و8 مساء .

ويشرف على هذه الاختبارات لجنة التحكيم المكونة من المنشدين محمود هلال وأسامة علام .

وتقترب مرحلة التصفيات من نهايتها حيث تقام لاحقا اختبارات الأداء في المغرب والشارقة في 23 سبتمبر الجاري.

إقبال صغار السن على مسابقة منشد الشارقة

واصلت مسابقة منشد الشارقة فعالياتها  اليوم الأربعاء في اختبارات الأداء في مصر لاختيار أبرز الأصوات التي ستمثل بلادها في النسخة ال 15 للبرنامج الأشهر الذي تنتجه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعد التصفيات الناجحة لمنشد الشارقة في كل من المملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان،  والأردن.

وتقدم العشرات من الشباب للمسابقة الوطنية خاصة صغار السن.

ودعا برنامج منشد الشارقة الموهوبين من مصر والمقيمين فيها إلى التقدم لاختبارات الأداء التي يحتضنها مركز التعليم العالي  في الجزيرة بالزمالك في ال 20 سبتمبر وذلك بين 8 صباحا و8 مساء .

ويشرف على هذه الاختبارات لجنة التحكيم المكونة من المنشدين محمود هلال وأسامة علام .

وتقترب مرحلة التصفيات من نهايتها حيث تقام لاحقا اختبارات الاداء في المغرب والشارقة في 23 سبتمبر الجاري.

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