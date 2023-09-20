بـ "الديرما بن".. استشاري جلدية يعلن أقوى علاجات ظهور التمدد الجلدي

قال الدكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إن علامات تمدد الجلد “الاسترتش ماركس” تظهر مع الحمل، وعند أبطال كمال أجسام، والشباب أثناء مرحلة نمو الطول، وايضا مع الوزن الزائد.



وأضاف “محمود”، خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “ شاهيناز جاويش”، أن هناك بعض الأشخاص يعانون من نقص في مادتين “الايلاستين والكولجين”، وهو ما يساعد عن زيادة التمدد الجلدى.

وأشار دكتور الجلدية إلى ضرورة الوقاية منذ بداية الحمل فقبل ظهور التمدد الجلدي يمكن أن تضع "البايو اويل" وتضعها على البطن قبل ظهور هذه العلامات البيضاء، مطالبا “بالإكثار من تناول البروتينات والخضراوات، والفاكهة”.

بالديرمابن والفراكشنال ليزر وجهاز bdl.. أقوي علاجات لأزالة علامات التمدد الجلدى



وتابع: يمكن إستعمال جهاز الديرما رول ووضع السيرم على الجلد و تمريرها على البطن، ويمكن أن يوضع اكريتين على التمددات الجلدية، وهناك علاجات متميزة في علاجات التمدد الجلدي ونتائجه عظيمة " الاسترتش ماركس" بالديرمابن بالعيادات او الفراكشنال ليزر، او عن طريق جهاز يستخدم يسمي bdl.