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رئيس التحرير
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محافظات

لجنة التفتيش والسلامة تتفقد الإجراءات الخاصة بميناءي الزيتيات وبورتوفيق

صدى البلد

تفقدت لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الاجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة قطاع النقل البحري وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة على مدار يومين مينائي الزيتيات وبورتوفيق للتأكد من التنفيذ الدقيق للتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للتأكد من سلامة الاجراءات الخاصة بالموانئ المصرية وفى هذا الصدد صدرت توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لرؤساء هيئات الموانئ بضرورة تنفيذ كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن سلامة الموانئ التابعة .

وقامت اللجنة بجولات ميدانية للتفتيش على كافة المخازن والمستودعات والساحات والارصفة والشركات بالموانئ للتأكد من سلامة المعدات وصلاحيتها كما تناول المرور التأكد من سلامة اجراءات الحماية المدنية والمرور على كافة الجهات العاملة بالميناء والمرور على الوحدات البحرية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار .

كما تم تنفيذ مناورة حريق على احدى القاطرات البحرية حيث بدأ السيناريو بالابلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة وقيام افراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الاطفاء الخاصة بالقاطرة وعدم قدرتهم للسيطرة على الحريق ويتم استدعاء الحماية المدنية بالميناء وابلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات اطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق.

وعلى الفور تدخلت الحماية المدنية بأفرادها و سيارة الاطفاء وماكينة الاطفاء النقالى ويتم اخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات اخلاء كلى للمنطقة المتضررة وتبدأ  اجراءات المكافحة بواسطة افراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية .

كما تم تنفيذ مناورة وهمية لمكافحة تلوث بترولي وذلك لتفعيل خطة الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الازمات حال حدوثها والعمل على احتواء الازمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة انشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية فى اقل وقت ممكن بأعلى كفاءة و أقل خسائر مادية أو بشرية  .

واستعرض اللواء احمد صفار نائب رئيس الهيئة تقرير تفصيلي مصور للوضع السابق ومراحل التنفيذ والوضع الحالي للمخازن والمستودعات والانجاز الذى تحقق نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات العاملة بالميناء ( جمارك ، امن الموانئ، صادرات وواردات ، الدفاع المدني ... وغيرها ) . 

واشار اللواء  مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر إلى انه طبقا لتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تشكلت لجان فى كل ميناء من جميع اعضاء المجتمع المينائي للمرور على جميع المستودعات والساحات لحصر شامل ودقيق لكافة البضائع والمهمل الموجود بالميناء وتم وضع خطة عاجلة للتخلص من تلك البضائع بالطرق القانونية الآمنة واتباع كافة اجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع درجة الاستعداد القصوى اثناء تبادل السلع ونقل المواد الخطرة من الموانئ .

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