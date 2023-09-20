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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من أكبر شركات الملاحة عالميا يزور ميناءي الغردقة وشرم الشيخ.. تفاصيل

صدى البلد

استقبل اللواء  مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ELISABETTA NARDO نائب رئيس شركة MSC CRUISES وممثلي الشركة لتفقد مينائي الغردقة وشرم الشيخ، وبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال السياحة والموانئ، وتنظيم رحلات سياحية لسفن الكروز ضمن البرنامج السياحي، وكذلك وضع ميناء شرم الشيخ على خارطة الرحلات البحرية الدولية للشركة، لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات الدولية، والعمل على زيادة عدد وحجم السفن العاملة بالموانئ المصرية في المستقبل.


واستعرض عبدالرحيم أعمال التطوير التي تمت بميناء الغردقة البحري من صالات وأرصفة وزيادة الغاطس بالميناء، وكذلك أعمال التطوير الجارية بميناء شرم الشيخ البحري، حيث أعلنت الشركة على تقديم رحلات بحرية في البحر الأحمر لموسم الشتاء 2022/2023 مع وقفات إضافية في الموانئ المصرية لزيارة المناطق السياحية والأثرية القريبة، وأشاد الوفد بأعمال التطوير التي تمت بموانئ البحر الأحمر وقربها من الأماكن السياحية والأثرية.


ومن الجدير بالذكر، أن شركة MSC CRUISES هي شركة خطوط بحرية للسفن السياحية مقرها فى جنيف، سويسرا، وهى تتبع ثاني أكبر شركات الشحن بالحاويات عالميا شركة البحر الابيض المتوسط للملاحة، تملك 19 سفينة في الخدمة، تم تصنيفها كرابع أكبر شركات الملاحة للسفن السياحية.

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