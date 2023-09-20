القومي لحقوق الإنسان يدعو الجميع إلى التصويت بالانتخابات الرئاسية

دعا عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجميع المشاركة في الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية.

وأضاف شيحة خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن جميع مؤسسات الدولة متفقة على أهمية زيادة الوعى لدى الجمهور بما يخص المشاركة فى كافة الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح شيحة: أن وزارة التضامن الإجتماعى تقدم برنامج نبيل للغاية اسمه "وعى" الهدف منه توعية قطاع كبير من المجتمع بحقوقه، فيسعى إليها.

مسافة واحدة من جميع المرشحين

تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالمواطنين جميعا بالتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وإعمال حقهم الدستورية عبر المشاركة في عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية المرتقبة.

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية.