عضو القومي لحقوق الإنسان : الهيئة الوطنية ملتزمة بقواعد كل الدول في الانتخابات

علق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مجموعة الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم استعدادا لانتخابات الرئاسة.

وأضاف عصام شيحة خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أهم ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات هو حرصها على عدم نشر أخبار مغلوطة تخص العملية الانتخابية.

القواعد العامة للانتخابات

وتابع عصام شيحة: طبقا لإعلان الهيئة فهو غير مسموح لأي جهة نشر اخبار كاذبة عن انتخابات الرئاسة وسيتم محاسبة ومقاضاة أى جهه ترتكب تجاوزا.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستمارس سلطاتها بقوة شديدة و حيادية وفهم شديد.

وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن مجموع ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم هو يدل على التزامها بالقواعد العامة للانتخابات فى كل الدول الديمقراطية.