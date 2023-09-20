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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتابع الحالة الصحية للاعب كمال الأجسام وبطل العالم السابق

صدى البلد

تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تطورات الحالة الصحية للاعب أشرف فوله بطل العالم السابق في كمال الأجسام والذي يمر بحالة مرضية.


اطلع الدكتور أشرف صبحى على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.


وفور تلقي الوزارة استغاثة متعلقة باللاعب عبر وسائل التواصل  الإجتماعي، وجه الدكتور أشرف صبحي بسرعة التواصل مع اللاعب وإحالة الموضوع للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين التى تواصلت مع اللاعب، وتبين أن اللاعب يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى للعرض على أساتذة أمراض الكلى للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى.


وتقرر خضوع الحالة للكشف والتقييم  يوم الأحد المقبل من الدكتورة لمياء إسماعيل أستاذ ورئيس وحدة أمراض الكلى بجامعة الأزهر، كما تم التنسيق مع وحدة زراعة الكلى بمستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الثلاثاء المقبل للعرض على الدكتور محمد صلاح أستاذ جراحة الكلى للتقييم وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة تمهيداً لاستخراج قرار على نفقة الدولة بالجراحة المطلوبة.


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وخاصًة قدامى اللاعبين من الرموز الرياضية، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب، والعودة لأسرته فى القريب العاجل.

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