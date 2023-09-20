حدث غريب .. علماء يؤكدون ظهور مياه على سطح القمر والمريخ| تقرير

أذاعت العربية تقريرا بثته عن دراسة تفسر وجود الماء على سطح القمر، فوجود الماء على القمر والمريخ من بين القضايا التي تشغل علماء الفلك.

أشارت الدراسة التى أجراها علماء من جامعة هاواي إلى أن موجات الالكترونات التي تصل إلى الأرض والشمس قد تسهم في تكوين المياه المتجمدة على سطح القمر.

تضرب هذه الإلكترونات القمر أثناء مروره داخل الذيل المغناطيسي للأرض وخارجه.

بحث العلماء سابقا في الدور الذي يلعبه الذيل المغناطيسي والغلاف المغناطيسي الأكبر في تكوين المياه على سطح القمر والمريخ.

الرياح الشمسية تولد الماء على القمر

أشارت الدراسة أن أيونات الهيدروحين الناتجة عن الرياح الشمسية تولد الماء على القمر.