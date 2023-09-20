الفنان محمد أبو داود رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

أعلن رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما الدكتور أسامة رؤوف، أن الفنان القدير محمد أبو داوود تم تكليفه برئاسة لجنة تحكيم الدورة السادسة من المهرجان، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها في الفترة من 1 أكتوبر وحتي 5 أكتوبر .



وقال رؤوف إن الفنان محمد أبو داوود سيقوم بإعلان أسماء أعضاء لجنة التحكيم خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد غدًا بالمجلس الأعلى للثقافة للكشف عن تفاصيل الدورة .



يُذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم بجانب مصر، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر الصحفي ، بحضور بعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان منهم الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان القدير لطفي لبيب، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف ويقدمها عدد من الأجانب و العرب و المصريين.



مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، واللجنة العليا للمهرجان النجمة صفية العمري، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، الفنان القدير لطفي لبيب ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني .