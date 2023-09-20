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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام التعاون الإسلامي يدعو لاتخاذ خطوات ملموسة لحل نزاع جامو وكشمير

اجتماع التعاون الإسلامي
اجتماع التعاون الإسلامي بنيويورك

عقد فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو و كشمير اجتماعا على المستوى الوزاري، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 سبتمبر 2023.

ترأس الاجتماع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الذي استعرض تطورات الوضع القائم في جامو وكشمير، موضحاً في الوقت ذاته أن منظمة التعاون الإسلامي، وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، أصدرت في اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية العديد من المُقررات والقرارات الداعمة والمتضامنة مع الشعب الكشميري في نضاله من أجل الحصول على حقه في تقرير المصير. 

وأشار الأمين العام إلى أن هذا الاجتماع يعقد في أعقاب الذكرى السنوية الرابعة للإجراءات غير القانونية والأحادية المتخذة في ولاية جامو وكشمير التي تحتلها الهند، مجدداً دعوة المنظمة للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لحل هذا النزاع وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومشدداً كذلك على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل تسوية قضية جامو وكشمير استكمالاً لجهود منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، أطلع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، جليل عباس جيلاني، الاجتماع على الوضع الميداني الراهن منذ الاجتماع الأخير لفريق الاتصال الذي انعقد على هامش الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية في مارس 2023. 

وأعرب في كلمته عن تقديره للأمين العام وأعضاء فريق الاتصال لدعمهم الدؤوب لباكستان بشأن نزاع جامو وكشمير، واستعرض مجموعة من حوادث انتهاك حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التعاون الاسلامي جمعية العامة للأمم المتحدة منظمة التعاون الاسلامي

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