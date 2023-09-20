القضاء التونسي يصدر قرارًا بتوقيف رئيس حركة النهضة بالإنابة «منذر الونيسي»

بحكم محكمة..

أصدرت السلطات القضائية قرارًا بتوقيف رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي والتحقيق معه على خلفية تسجيل صوتي منسوب له.

وكانت الشرطة التونسية، في وقت سابق اعتقلت رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي.

وأعلن القيادي بالنهضة رياض الشعيبي، في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك، إيقاف الونيسي في الطريق العام وإحالته إلى مركز الأبحاث بمنطقة الحرس الوطني بالعوينة.

وفي التسجيلات، تحدث الونيسي عن تحالفات تعقدها حركة النهضة مع رجال أعمال نافذين من أجل التموقع مجدداً في الخارطة السياسية والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما لفت إلى وجود أطراف تريد قيادة حركة النهضة من داخل السجن، وآخرين يريدون قيادتها من الخارج.

فيما هاجم رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته، مشيراً إلى وجود فساد داخل الحزب وتلقيه تمويلات أجنبية.

