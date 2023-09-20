سمير صبري: اقتصادية قناة السويس فاتح شهية للمستثمرين المحليين والأجانب

علق سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني على توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات بمليار يورو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي ” أنه تم مناقشة قوانين الاستثمار بالحوار الوطنى، وجميعها مشجعة وجاذبة للاستثمار، ينقصها بعض الرتوش البسيطة وأصدر الحوار بشأنها مجموعة من التوصيات.

فاتح شهية

وأضاف سمير صبري، ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"فاتح شهية" لكل المستثمرين حول دول العالم، لأن قناة السويس محور استراتيجي يربط 3 قارات ببعضها.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، ان توقيع اتفاقيات اليوم، هو جنى ثمار إنشاء المنطقة التي كانت حلم وتحول إلى حقيقة.