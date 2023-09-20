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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير النقل: قناة السويس ليس لها أي منافس.. والقطار السريع مجرد أداة مساعدة|فيديو

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر قامت بتنفيذ مشروعات عملاقة خلال الفترة الماضية من أجل المصريين واحتياج الدولة لها وليس لمنافسة أي أحد، لافتًا إلى أن مصر مع مصلحة شعبها فقط لا غير، وتقدّم المشاريع لصالح شعبها وصالح البلد فقط لا غير. 

وزير النقل يتحدث عن قناة السويس 

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن مصر جاهزة لمساعدة الأشقاء العرب في إنشاء أي مرافق يحتاجونها، لافتا إلى أن المشاريع التي تتم في المنطقة العربية ليست لمنافسة مصر، وإنما لمصلحة الشعوب، ومصر أيضًا تعمل من أجل مصلحة الشعب المصري، ومصلحة 105 ملايين نسمة. 

وتابع وزير النقل، أن قناة السويس لن يكون لها بديل على الإطلاق، إذ إن القطار الكهربائي السريع هي أداة من الأدوات المساعدة التي تقدمها الدولة المصرية من أجل مساعدة قناة السويس، "هو القطار هيشيل 50 حاوية أو 100 حاوية، في حين أن المركب بتشيل 100 ألف حاوية أو ما شابه، لو جينا حسبناها هتلاقيها بتشيل أد 240 قطار في المركب الواحدة". 

وشدد على أن قناة السويس ليس لها منافس على الإطلاق في العالم، وهي الممر الملاحي الأول في العالم الذي ينقل من 10 لـ 12%، وتقديرات أخرى تشير من 15 لـ 18% من التجارة العالمية. 

وزير النقل كامل الوزير أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد قناة السويس

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