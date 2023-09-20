صحفي ليبي: درنة تحولت خلال ساعات إلى مدينة أشباح وركام |فيديو

قال الكاتب الصحفي الليبي حسين مفتاح، إن مدينة درنة الليبية أصبحت منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بالنظر إلى فداحة الكارثة والموقف على الأرض.

وأضاف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن 5 أحياء رئيسية من أحياء مدينة درنة، من بينها أحياء تقليدية انهارت تمامًا وجرفتهم السيول ولا تزال تحت مياه البحر.

كما أشار إلى أن جثامين الضحايا ما زالت تحت الأنقاض وحتى الآن العدد مجهول، موضحًا أن العديد من فرق الإنقاذ الليبية والعربية من مصر والسعودية والإمارات حاولت أن تساهم في تقليل الأضرار.

وتابع أن الظروف ما تزال سيئة جدًا والمأساة في ارتفاع، وتم إنقاذ عدد من الأحياء لكن بالأمس تم الإعلان أنه لا أمل في الوصول لأي ناجيين في درنة.

120 ألف مواطن

وأردف أن مدينة درنة تحولت خلال ساعات من مدينة يسكنها حوالي 120 ألف مواطن إلى مدينة أشباح وركام وشوارع منهارة بالكامل.