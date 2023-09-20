زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

انضمت مدينة درنة الساحلية في ليبيا، التي دمرها فيضان ضخم، إلى قائمة قاتمة من المدن الكبرى التي كادت أن تبيدها الكوارث الطبيعية منذ مطلع القرن.

ولكن من الحطام، تمكنت العديد من تلك المناظر الطبيعية المدمرة أيضا من إعادة بناء وإعادة اختراع نفسها بعد سنوات من إعادة الإعمار.

- بوج 2001

ضرب زلزال هائل ولاية جوجارات الهندية الغربية في 26 يناير مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، مع معظم الضحايا من مدينة بوج.

وتحولت المدينة إلي أنقاض ولكن جهود إعادة الإعمار الضخمة حولتها إلى مركز اقتصادي مع طريقين دائريين جديدين وأنظمة صرف صحي محسنة ومطار.

قامت الحكومة المحلية بجرف المعابد والمساجد لتوسيع الطرق ، وأصبح بناء الشقق المكونة من أكثر من طابق ممنوعا الآن.

- بام 2003

وأدى زلزال وقع في 26 ديسمبر 2003 إلى تدمير جزء كبير من مدينة بام الإيرانية القديمة في جنوب شرق البلاد ، حيث تضررت أو دمرت 80 في المائة من بنيتها التحتية.

ما يقدر بنحو 32 ألف شخص لقوا حتفهم في كارثة من هذه النسب التي سمحت إيران عدوها اللدود الولايات المتحدة لإرسال طائرات محملة بالمساعدات.

وتم تدمير جوهرة بام، وهي قلعة عمرها 2000 عام والتي كانت أكبر مبنى من الطوب اللبن في العالم ، بالكامل تقريبا.

واليوم تم إعادة بناء أكثر من 90٪ من المدينة.

- باندا آتشيه 2004

في 26 ديسمبر، تسبب زلزال بقوة 9.3 درجة قبالة الطرف الغربي لإندونيسيا في سلسلة من الموجات الهائلة التي ضربت ساحل 14 دولة متباعدة مثل إندونيسيا وتايلاند وسريلانكا والصومال.

كان معظم ضحايا إندونيسيا البالغ عددهم 170.000 في مقاطعة آتشيه ودمرت مدينتها الرئيسية باندا آتشيه.

تم ضخ أكثر من 6.7 مليار دولار في إعادة بناء آتشيه، وتمويل بناء 140.000 منزل جديد و 1759 مدرسة و 363 جسرا و 13 مطارا.

كما أنهت الكارثة صراعا انفصاليا استمر عقودا في آتشيه، حيث تم التوصل إلى اتفاق سلام بين المتمردين وجاكرتا بعد أقل من عام.

- لاكويلا 2009

في الساعات الأولى من يوم 6 أبريل 2009، ضرب زلزال مدمر مدينة لاكويلا الإيطالية التاريخية، مما أسفر عن مقتل 309 أشخاص.

تضرر أو دمر حوالي 20000 منزل.

بعد أكثر من عقد من الزمان، لا يزال يجري تجديد المباني والساحات الأنيقة في المدينة التي تمتد من العصور الوسطى وعصر النهضة والباروك.

لا يزال أكثر من 8000 شخص يعيشون في مساكن مؤقتة، معظمهم في شقق مقاومة للزلازل.

- بورت أو برنس 2010

دمر زلزال هائل في 12 يناير 2010 العاصمة الهايتية بورت أو برنس والمنطقة المحيطة بها.

وقتل أكثر من 200000 شخص، ودمر منازل 1.5 مليون هايتي وحطم الكثير من البنية التحتية الضعيفة في البلاد.

ودفعت الكارثة هايتي إلى الفوضى والعوز.

وفي نفس العام، تسبب وباء الكوليرا الذي أدخله جنود حفظ السلام الذين وصلوا بعد الزلزال في مصرع أكثر من 10000 شخص.

وبعد أكثر من عقد من الزمان، لم يعاد بناء وسط مدينة بورت أو برنس، بما في ذلك العديد من مقار الوكالات الحكومية والقصر الرئاسي، وأصبحت المخيمات التي بنيت للنازحين مدن صفيح.