بايرن ميونخ يتقدم بهدفين على مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

تقدَّم فريق بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وجاء الهدفان عن طريق ليروى ساني وسيرج جنابري في الدقائق 28، 32.



وكان تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: دالوت، لينديلوف، مارتينيز وريجيلون.

الوسط: إريكسن، كاسيميرو وبرونو فيرنانديز.

الهجوم: بيليستري، هويلوند وراشفورد.

بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

حراسة المرمى: أولريتش.

الدفاع: لايمر، أوباميكانو، مين جاي وديفيز.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وموسيالا.

الهجوم: جنابري، هاري كين وساني.