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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أميرة مختار: تحية كاريوكا كانت تنقل السلاح في سياراتها لمواجهة الاستعمار

الفنانة الراحلة تحية
الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

قالت أميرة مختار إبنة الراحلة رجاء الجداوى،أن مواقف الفنانة الراحلة تحية كاريوكا الوطنية كانت في غاية الأهمية.

وأوضحت أميرة مختار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي ” أن الراحلة تحية كاريوكا،كانت تقوم بنقل السلاح فى سياراتها الخاصة لمواجهة الاستعمار فى الإسماعيلية.

وأوضحت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوى، لا يمكن التحدث عن تحية كاريوكا كفنانة فقط، معقبة:" كانت كوكتيلا بتتكلم عن الفن والسياسية".

ولفتت أميرة مختار، إلى أن من أشهر مقولات تحية كاريوكا:" الكفن مالوش جيوب، الإنسان يصرف وربنا هيرزقك".

رجاء الجداوى وتحية كاريوكا

 

وكانت تحدثت الراحلة رجاء الجداوى فى عدد من اللقاءات لها عن خالتها تحية كاريوكا قائلة : "خالتي بدوية محمد علي النيدانى الشهيرة بتحية كاريوكا هى التى ربتنى وكان عمرى 3 سنين وكان ذلك بسبب والدى الذى طلق والدتي بسبب تحية كاريوكا وعملها فى الفن وقررت خالتى ان تتبنانى وتتولى تربيتى انا وشقيقى فاروق خاصة أنها لم ترزق بأطفال.

الاسماعيلية الفنانة الراحلة تحية كاريوكا تحية كاريوكا رجاء الجداوي مساء دي إم سي الراحلة رجاء الجداوي

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