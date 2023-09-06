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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. رجاء الجداوي قاطعت تحية كاريوكا و16 غرزة بسبب حنفي الأبهة

رجاء الجداوى
رجاء الجداوى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي والتي توفت بفيروس كورونا بعدما قضت 42 يوما فى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

 

رجاء الجداوى وتحية كاريوكا

وتحدثت رجاء الجداوى فى عدد من اللقاءات لها عن خالتها تحية كاريوكا قائلة : "خالتي بدوية محمد علي النيدانى الشهيرة بتحية كاريوكا هى التى ربتنى وكان عمرى 3 سنين وكان ذلك بسبب والدى الذى طلق والدتى بسبب تحية كاريوكا وعملها فى الفن وقررت خالتى ان تتبنانى وتتولى تربيتى انا وشقيقى فاروق خاصة أنها لم ترزق بأطفال.

 

وأضافت رجاء قائلة : "عشت معها حياة جميلة حيث اهتمت بى وبتربيتى وتعليمى حيث قررت ان تعلمنى الإيطالية ووفرت لى مربية إيطالية وشعرت بالفخر الشديد ان تربية تحية كاريوكا لى" وبالفعل تعلمت عديدا من اللغات منها اللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، وعملت بعدها كمترجمة في شركة إعلانات، وبعدها عملت كعارضة أزياء، وسافرت خارج مصر في عروض عالمية.

العلاقة الطيبة التي جمعت "رجاء" بخالتها لم تنقطع، رغم أنها فضلت وهي في الرابعة عشر من عمرها، العيش بصحبة والدتها التي تحتاجها أكثر من خالتها.

 

وبرغم حب رجاء الجداوى لخالتها إلا أن تحية كاريوكا دخلت فى خلاف معها ورفضت بشكل قاطع دخول ابنة شقيقتها مجال الفن، ووصل الأمر بينهما لقطيعة استمرت 6 سنوات.

وقد انتهت هذه القطيعة بينهما حينما أجرت تحية كاريوكا عملية جراحية، فقررت زيارتها، وفور دخولها دخلت رجاء وتحية في نوبة بكاء، دون أن تعاتب ابنة شقيقتها وعادت المياه لمجاريها.

 

رجاء الجداوى وإصابتها فى حنفى الأبهة

وصرحت أميرة مختار، أن والدتها رجاء الجداوى أثناء تصويرها فيلم حنفي الأبهة تعرضت لحادثة بسبب أحد المشاهد وتسببت فى خضوعها إلى 16 غرزة تجميلية بوجهها أعلى عيونها، ورفضت تماما إجراء أي نوع من عمليات التجميل بل كانت متصالحة مع شكلها وسنها تماما. 

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