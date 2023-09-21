بدأ أمس ولمدة 4 أيام| “التموين” تعلن وقف ماكينات صرف السلع لـ 23 مليون مواطن.. وتخفيضات جديدة

في تحرك هام ومهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم الإعلان عن بدء جرد التجار التموينيين ومشروع جمعيتي للبضاعة الموجودة لديهم. هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتنظيم قطاع التموين وتحديث تسعيرات المواد الاستهلاكية. وفي هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل الرئيسية لهذا الإعلان وتأثيره المحتمل على الأسواق والمواطنين.

جرد التجار التموينيين

مبادرة جديدة للتنظيم

ووفقًا للمعلومات المتاحة، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ببدء جرد التجار التموينيين. وهذه المبادرة تهدف إلى تحسين إدارة المخزون ومراقبة التجارة في القطاع التمويني. ومن المقرر أن يبدأ هذا الجرد من يوم الأربعاء الموافق 20/9/2023، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 24/9/2023. وسيتم تنفيذ هذا الجرد بدقة وتسجيله بمحضر جرد معتمد ومختوم من قبل المديرية.

توقف التعامل على ماكينات التجار

إحدى الخطوات الهامة في هذا السياق هي إيقاف التعامل على ماكينات التجار لـ ٢٣ مليون عميل. وسيتم تجميد هذا الرصيد لاستخدامه كرصيد افتتاحي للتاجر. وسيتم تسليمه لشركات الجملة لتشغيلها على نظام محدد. ويجب أن يلتزم التجار بألا يتجاوزوا الحد الأقصى للاستعاضة الشهرية، حيث سيكون الحد الأقصى عدد ثمانية استعاضات في الشهر بمعدل لا يتجاوز أربعة أضعاف.

تسعيرات جديدة للمواد الاستهلاكية

خفض أسعار السكر

وتشمل هذه الخطوة تخفيض أسعار السكر بشكل ملحوظ. وسيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وبأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها. ويمثل هذا التخفيض خصمًا يصل إلى 15% عن الأسعار الخارجية.

أسعار مخفضة للأرز والزيت

وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أيضًا عن طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها للكيلو، مما يوفر خيارًا اقتصاديًا للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح الأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، وسيتم تقديم الزيت بعبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة.

منتجات أساسية بأسعار معقولة

يمثل إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخطوات إشارة إيجابية نحو تنظيم أفضل لقطاع التموين وتقديم منتجات أساسية بأسعار معقولة للمواطنين. يتوجب على الجميع متابعة هذه التطورات بعناية لضمان استفادة الشعب المصري من هذه الإصلاحات.