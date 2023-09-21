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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وليد الانجباوى: التقدم لمبادرة أشبال مصر الرقمية ينتهي اليوم

مبادرة أشبال مصر
مبادرة أشبال مصر الرقمية

تحدث المهندس وليد الانجباوى عن مبادرة أشبال مصر الرقمية ودورها في إعداد جيل من الطلاب في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح  وليد الانجباوى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي ” أن مبادرة أشبال مصر الرقمية بدأت استقبال الدفعة الثانية بداية منة 1 سبتمبر وتنتهي اليوم بعد مد فترة التقدم لـ 10 ايام ، لافتا إلى أن المبادرة ستنطلق في أكتوبر 2023.

أشبال مصر الرقمية

ولفت وليد الانجباوى إلى أن وزارة الاتصالات أطلقت مبادرة أشبال مصر الرقمية في مايو 2022 وتستهدف فئة عمرية من طلاب الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي.

واكد المهندس وليد الانجباوى أن عدد طلاب الدفعة الأولى لـ 8000 طالب، لافتا إلى أن الطلاب يقومون بالعديد من الانشطة، منها تنفيذ مشروع بنهاية الدراسة، يعمل عليه الطالب بشكل فردى. 

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