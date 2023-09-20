عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطالب بتوقيع غرامة 500 جنيه على من يتخلف عن التصويت بالانتخابات الرئاسية

طارق خضر أستاذ القانون
طارق خضر أستاذ القانون الدستورى ومحافظ دمياط السابق

طالب طارق خضر أستاذ القانون الدستورى ومحافظ دمياط السابق توقيع عقوبة غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء  الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة القادمة.

وأضاف طارق خضر أستاذ القانون الدستورى خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أن القانون المصرى، ينص على تطبيق 500 جنيه غرامة على من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى أى استحقاق دستوري

وأكد المحافظ السابق قائلا:" الأمر لا يتعلق بالـ 500 جنيه بل بأهمية المشاركة فى الانتخابات كحق دستوري وواجب تجاه الدولة المصرية".

الهيئة تقف على مسافة واحدة

وأوضح طارق خضر أستاذ القانون الدستورى ومحافظ دمياط السابق، أن قاعدة بيانات الناخبين مقيد بها 53 مليون شخص. 

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، للإعلان عن الاستعداد ومراحل التحضير لـ الانتخابات الرئاسية 2024.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» عن أسعار البصل المتوقعة

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ترشيحاتنا

ميدو يكشف كواليس جلسة شيكابالا مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من سولار

خطر جسيم يُهدّد البشرية.. خبيرة بالأمم المتحدة تحذر أمريكا من الذخائر العنقودية

المالية تعلن موعد صرف العلاوة ومنحة المعاشات | فيديو

الانتخابات الرئاسية تطرق الأبواب.. 3 تصريحات مهمة من الهيئة الوطنية وتحذير لهؤلاء

رد مفاجئ من فادي خفاجة بشأن الفيديو البذيء بتيك توك.. ما قصته؟

بولندا تعلن وقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ماذا يفعل الملح للأسنان واللثة؟

فيديو

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ