مطالب بتوقيع غرامة 500 جنيه على من يتخلف عن التصويت بالانتخابات الرئاسية

طالب طارق خضر أستاذ القانون الدستورى ومحافظ دمياط السابق توقيع عقوبة غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة القادمة.

وأضاف طارق خضر أستاذ القانون الدستورى خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أن القانون المصرى، ينص على تطبيق 500 جنيه غرامة على من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى أى استحقاق دستوري.

وأكد المحافظ السابق قائلا:" الأمر لا يتعلق بالـ 500 جنيه بل بأهمية المشاركة فى الانتخابات كحق دستوري وواجب تجاه الدولة المصرية".

الهيئة تقف على مسافة واحدة

وأوضح طارق خضر أستاذ القانون الدستورى ومحافظ دمياط السابق، أن قاعدة بيانات الناخبين مقيد بها 53 مليون شخص.

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، للإعلان عن الاستعداد ومراحل التحضير لـ الانتخابات الرئاسية 2024.

