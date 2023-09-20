استشارى الجهاز الهضمى يحذر من خطورة عدم تناول الطعام لفترات طويلة

حذر محمد خورشيد استشارى الجهاز الهضمى، من خطورة عدم تنظيم الطعام على القولون، ناصحا بتناول اطعمه خفيفة للغاية كل 3 ساعات.



وأضاف خورشيد خلال حواره مع برنامج "مساد دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"،قائلا:" الواحد بيفضل من غير اكل لحد 5 مساءا وبعدها ياكل فجأة المعدة لا تتكمن فى هضم الطعام".

الأخطاء الشائعة

وتابع استشارى الجهاز الهضمى،: أن من أكثر الأخطاء الشائعة، هو أن تناول وجبة واحدة يساعد على التخسيس أو الحفاظ على الجسم.



وأوضح محمد خورشيد استشارى الجهاز الهضمى قائلا:" الإنسان أما بيفضل فترة كبيرة من غير اكل الجسم بيوقف عمليات الحرق تلقائيا للحفاظ على طاقة الجسم".

