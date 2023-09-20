مصرع 2 وإصابة آخرين في تصادم ملاكي مع نقل بطريق الجلالة الزعفرانة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي رقم ج ر ه‍ 2613 مع سيارة أخرى 3/4 نقل رقم ي ف 9523 محملة برخام بالكيلو 38 طريق الجلالة الزعفرانة اتجاه الزعفرانة

كان مرفق اسعاف السويس تلقي بلاغًا بوجود حادث تصادم بطريق الجلالة الزعفرانة فوجه الدكتور محمد طنطاوى مدير إسعاف السويس بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام والجثامين لمشرحة السويس.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن المصابين هما محمد م. س. ال. 30 سنة من محافظة الشرقية مصاب بجروح قطعية بجميع أجزاء الجسم واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وأحمد ع. ح. ح. 55 سنة من مركز الصف محافظة الجيزة سائق النقل مصاب باشتباه كسر بضلوع الصدر وجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 10 سم وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

والمتوفيان هما عبدالله أسامة نجاح سيد 21 سنة القاهرة مدينة نصر ، وسيد محمود سيد العطار 30 سنة

من الشرقية سائق الملاكي،

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث .