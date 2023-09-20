لتبادل الخبرات والتجارب.. وزيرة ليبية تزور الجزائر لأول مرة بعد كارثة درنة

أثنت وزيرة الدولة لشئون المرأة الليبية، حورية خليفة الطرمال، اليوم الأربعاء، علي “الموقف المُشرّف” للجزائر تجاه ليبيا بعد الفيضانات التي اجتاحتها مؤخرًا مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبحسب صحيفة سبق الجزائرية؛ فقد أبدت حورية خليفة الطرمال التي حلت بالجزائر في زيارة عمل في تصريح إعلامي عقب استقبالها من قبل وزيرة التضامن الجزائرية كوثر كريكو اليوم، عن رغبتها في الاستفادة من التجربة الجزائرية، خصوصًا في مجال الدعم النفسي ومرافقة الضحايا.

كما شكرت الوزيرة الليبية ، الجزائر رئيسًا وشعبًا وحكومة نظير مواقفها التي وصفتها بـ “المشرفة” والتضامن والدعم اللذين قدمتهما لدولة ليبيا في “هذه الظروف التي تمر بها بعد الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية للبلاد وأسفرت عن العديد من الضحايا.

ولفتت الوزيرة الليبية إلى أن زيارتها تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، باعتبار أن الجزائر أيضًا عرفت العديد من المصاعب، مما مكّنها من اكتساب تجربة كبيرة في تسيير الكوارث ودعم الضحايا.. كما ستكون فرصة لتعزيز الشراكة في المجال عبر آلية للتعاون بين الوزارتين الوصيتين”.

وأضافت : علاوة على ذلك فإن الزيارة ستكون فرصة للتعرف على تجربة الجزائر في مجال ترقية المرأة وتمكينها، خاصةً نظرًا للتقارب الاجتماعي والثقافي بين البلدين”.

من جهتها، وصفت الوزيرة كريكو تجربة الجزائر في مجال ترقية المرأة بـ “الرائدة”، معبّرة عن استعدادها “لتعزيز التعاون” مع نظيرتها الليبية في هذا المجال.

وفقًا لتصريحات الوزيرة فإن التعاون الثنائي بين الجزائر وليبيا يشمل تبادل الخبرات والتجارب بخصوص التكفل النفسي بضحايا الكوارث، باعتبار أن الجزائر لها تجربة كبيرة في المجال بفضل الخلايا الجوارية المخصصة لنفس الغرض.