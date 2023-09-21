بايرن ميونخ يهزم مانشستر يونايتد برباعية في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد، بنتيجة 4-3، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدفان في الشوط الأول عن طريق ليروى ساني وسيرج جنابري في الدقائق 28، 32.

وفي الشوط الثاني، سجل هويلوند هدف مان يونايتد في الدقيقة 49، وسجل هاري كين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

ثم سجل كاسيميرو الهدف الثاني لـ مان يونايتد في الدقيقة 88، وسجل ماتياس تيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+2.

وأخيرا سجل كاسيميرو الهدف الثالث لـ مان يونايتد في الدقيقة 95.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالاتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: دالوت، لينديلوف، مارتينيز وريجيلون.

الوسط: إريكسن، كاسيميرو وبرونو فيرنانديز.

الهجوم: بيليستري، هويلوند وراشفورد.



بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالاتي:

حراسة المرمى: أولريتش.

الدفاع: لايمر، أوباميكانو، مين جاي وديفيز.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وموسيالا.

الهجوم: جنابري، هاري كين وساني.