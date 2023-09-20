الجاني رب الأسرة.. جريمة مروعة تهز الشارع الجزائري

وقعت جريمة مروعة في شارع دلاس وسط مدينة غليزان الجزائرية اليوم الأربعاء ، حيث تم العثور على جثث 3 قتلى تعود لأفراد من عائلة واحدة، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت قناة "النهار" نقلا عن مصادرها ، انه تم اكتشاف 3 جثث تعود لامرأة في الستينيات من العمر وشابة في الثلاثينيات وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في العشرينيات، غارقين في دمائهم بعد تعرضهم لإصابات بواسطة آلة حادة.

وأبانت "النهار" إن وكيل الجمهورية المختص إقليميا انتقل إلى مسرح الجريمة وأمر بفتح تحقيق، فيما باشرت مصالح الأمن تحرياتها للوصول إلى الجاني.

وذكرت المصادر أنه تم إلقاء القبض على الجاني بعدما كان هاربا، وتبين أنه رب عائلة يعاني من اضطرابات نفسية.