شهيد لقمة العيش .. وفاة شاب أثناء ذهابه لعمله بالشرقية

شهدت قرية المناجاة الصغرى التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية حالة من الحزن الشديد بعد مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة أثناء الذهاب إلى عمله.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى الحسينية المركزى شاب فى العقد الثالث من العمر جثة هامدة أمس الأربعاء اثر انقلاب سيارة أثناء الذهاب إلى عمله .

وباجراء المعاينة الأولية تبين أن الشاب يدعي نادر م ا ش مقيم بقرية المناجاه الصغرى التابعة لمركز ومدينة أبو الحسينية وأنه أثناء ذهابه إلى عمله اختلت عجلت القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة وتوفى إثر ذلك الحادث أمس الأربعاء.

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.