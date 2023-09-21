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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة من العيار الثقيل.. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك؟

حسام حسن
حسام حسن

فجرت التقارير الإعلامية الأخيرة مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان اقتراب حسام حسن من تدريب نادي الزمالك، بدلا من المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

يذكر أن فريق الزمالك خسر جميع البطولات في الموسم الماضي، كما تلقى هزيمة مفاجئة ببداية الموسم الجديد بعد السقوط أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك؟

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن أحد المرشحين لرئاسة نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع حسام حسن لتدريب الفريق بدلا من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مرجعا ذلك إلى تراجع نتائج الفريق، بجانب شخصية حسام حسن، والتي قد تساعد على تصحيح المسار بسبب الروح العالية التي يمتلكها.

وقال زاهر، في تصريحات تليفزيونية، إن أوسوريو سيستمر في عمله حتى تعيين مجلس جديد بعد انتخابات النادي، والمقرر إقامتها في 20 أكتوبر المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور تقدم باستقالته، بعد أسابيع من عزل الرئيس السابق من منصبه بعد صدور حكم قضائي ضده.

وترشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، كل من: حسين لبييب، وفاروق جعفر، وعمر هريدي، وميرفت السيد، ماجد فاروق الحنبلي.

هل يرحل أوسوريو عن الزمالك؟

بدوره، أكد طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك السابق، ضرورة احترام أوسوريو وعدم الحديث عن ترشيح حسام حسن لتدريب القلعة البيضاء.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “اللعيب” عبر قناة “mbc مصر”: "مع تقديرنا لحسام حسن ولكن احترامنا لأوسوريو لأنه مستمر مع الزمالك في هذه الظروف الصعبة ولم يهرب، ويجب أن نحترمه ولا نتحدث عن ترشيح مدربين آخرين لتدريب الفريق".

وتابع: "في مدرب موجود، إزاي نتكلم على حسام حسن؟ وإحنا مش ناقصين أزمات برحيل أوسوريو وعنده شرط جزائي في عقده".

عقد أوسوريو مع الزمالك

يذكر أن نادي الزمالك، تعاقد مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أبريل الماضي، حيث طلب في بداية المفاوضات الحصول على مبلغ مليون و800 ألف دولار طوال مدة التعاقد، إلا أنه تم التوصل في النهاية إلى منحه مليونا و500 ألف دولار، بما يعادل 40 ألف دولار في الشهر ومعه معاونه الأجنبي.

ووقع المدرب الكولومبي على عقد تدريب الزمالك لمدة موسم و4 أشهر فقط، ويمتلك بندًا في عقده يتيح له الرحيل حال تلقيه أي عرض من منتخب وطني، وكذا شرط جزائي حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية مدته.

ويستعد الفارس الأبيض لخوض مواجهة قوية ضد نظيره بيراميدز مساء اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساءً، وذلك في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

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