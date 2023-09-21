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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن عن زي الفريق الرسمي للموسم الجديد .. فيديو

صدى البلد

أعلن نادي الزمالك عن الزي الجديد للفريق  في الموسم الجديد أمام بيراميدز، وظهر باللون الأبيض يتوسطه خطين باللون الأحمر.

ونشر الزمالك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعبي الفريق  بالزي الجديد وكتب :" مازالت القصة مستمرة !نقدم إليكم الزي الأساسي لنادي الزمالك للموسم 23/24. ليس مجرد قميص، إنه رمز وهوية لتاريخ الزمالك الطويل. هذا لكم أنتم، الجماهير المخلصين – القلب النابض في الزمالك .

ويستعد الفريق الأبيض للقاء بيراميدز مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.

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