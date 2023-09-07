لحظات صعبة| رسائل حسام حسن إلى زيزو وإمام عاشور.. وكواليس الرحيل الإجباري عن الأهلي

كشف حسام حسن نجم النادي الأهلي السابق العديد من المفاجآت حول نادي الزمالك إلي جانب كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وتطرق حسام حسن إلي رؤيته بشأن خوض أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك تجربة الاحتراف في الدوري السعودي .

كما تحدث حسام حسن عن اصعب لحظة عاشها في ديربي الأهلي والزمالك.

حسام حسن يوجه رسالة لنجم الزمالك

قال حسام حسن عبر تصريحات تليفزيونية : انا بحب احمد سيد زيزو جدا و هو احسن لعب في مصر الموسمين الماضيين وجمهور الزمالك معهم حق انهم يحتفظوا به لان الجمهور استحمل كتير ومش حمل رحيله والموسم ده محتاج زيزو وهو سنه صغير وممكن يحترف بعدين.

ووجه حسام حسن رسالة الي نجم الزمالك وقال: بقول لزيزو الزمالك وجماهيره تستاهل تستنى الموسم ده، وتساندهم وتساند الفرقه لحين مرور الازمه، هو تحمل كتير وشال حمل كبير مع شيكابالا وحاول يشيل عدم الاستقرارالموجود، الله يكون في عونه وبعد الموسم ده ممكن يمشي.

تابع حسام حسن:

الزمالك اتظلم مع الناس كلها من الرياضه المصريه واللي كانوا بيديروا , حرام الزمالك يستحق اكثر من كده وبدون الزمالك والاهلي الكرة المصريه مش هتبقى موجودة .

أضاف حسام حسن: انا اهلاوي ولكن جمهور الزمالك عشت معه ايام جميله ومش هنسى لهم اللي عملوه معنا وله فضل علينا وافضل فتراتي التدريبيه بالزمالك.

حسام حسن يصدم إمام عاشور

وجه حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، بعض النصائح إلى إمام عاشور بعد انتقاله إلى القلعة الحمراء، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال حسام حسن : “إمام عاشور، لاعب مهم جدًا، ومن اللعيبة اللي هيكون لها دور كبير في الكرة المصرية، ولكنه محتاج مع تلك الامكانيات الفنية، يراجع تصرفاته ولازم يقوم نفسه ويكون تركيزه في الكرة أعلى ويبعد عن أي أمور خارج الملعب، التي من الممكن أن تؤثر على تركيزه”.

وأضاف: “إمام عاشور يجب أن يكون محترفًا في طريقة تعامله مع زملائه في الملعب ومع الحكام ولاعبي الفريق المنافس، إمام عاشور، جاء من ناد كبير وانتقل لناد كبير، لذلك تصرفاته محسوبة عليه”.

صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

وتابع: “إمام عاشور، لاعب مهم وهيفرق كتير مع الأهلي، وان شاء الله نادي الزمالك ربنا يعوضه خير بلاعبين تانيين”.

وواصل: “رقم 22 مهم بالنسبة لجماهير الأهلي، وارتداء إمام عاشور، لهذا الرقم له تقدير كبير وتضع عليه مسئولية خاصة”.

واختتم: “إمام عاشور لازم يعرف إن اللي جاي مهم في مستقبله، وأتمنى من جماهير الأهلي أن تصبر عليه وتسانده”.



كواليس رحيل حسام حسن عن الأهلي

استطرد حسام حسن:

أجبرت أنا وإبراهيم على الرحيل من النادي الأهلي رغم قدرتنا على العطاء للنادي.

وزاد حسام حسن: طريقة رحيلي عن الأهلي لم تكن لائقة، فأي لاعب من الكبار يجب أن يكون على دراية من فترة كبيرة أنه سيرحل عن النادي، ولكن ما حدث معنا كان مختلفا.

أكمل حسام حسن: وقت انتهاء عقدي لم يكن صالح سليم متواجد في مصر، وذهبت إلى ثابت البطل لأتفاجأ به يقول لي “شوفلك مصلحة” لذلك قررنا الرحيل أنا وإبراهيم.

وقال حسام حسن أيضا: كان لدينا العديد من العروض من تركيا وأوروبا ومن نادي لانس الفرنسي، ولكن كنا نرغب في الاستمرار داخل الأهلي، وكنا على استعدادا لعب موسم أو اثنين بدون مقابل مادي إذا طلب مننا ذلك.

وواصل حسام حسن: عندما كنا متجهين إلى تركيا وفي طريقنا إلى المؤتمر الصحفي لتقديمنا تفاجأنا بأن جريدة النادي الرسمية بتهاجمنا بشكل غير لائق لنترك المؤتمر “ونلف ونرجع”، وقررنا الانضمام إلى الزمالك.

لفت حسام حسن إلي أن أحمد رمزي كان على تواصل دائم معه وشقيقه للانضمام إلى الزمالك، وتركنا المؤتمر الصحفي مثلما قال وعاد إلى مصر أنا وإبراهيم، وتوجه إلى منزل كمال درويش رئيس النادي آنذاك، وتفاوض رفقة شقيقه بشأن الانضمام إلى النادي ولم يتحدث في أي تفاصيل مالية من الأساس.

وقال حسام حسن : كمال درويش خلال جلستنا قالنا نقدر ننافس على كأس مصر والدوري، فقلت لن ننافس فقط بل سنحصد الدوري، وهو ما حدث بالفعل، وما حدث معي في الأحمر لم يحدث مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي.

وأردف قائلا: رحيلي عن الأهلي وانضمامي إلى الزمالك كان أمرا مفاجئا وسريعا، بل شعرنا أننا لا نعلم ما يحدث، حتى الهدفين اللذين سجلتهما ضد الفريق في أول مباراة بين الطرفين لم أكن مدركا الأمر وكنت متفاجئ.

وشدد على أن علاقه وإبراهيم حسن قوية جدا مع جماهير نادي الزمالك، وكان من الشرف له الانتقال من نادي كبير زي النادي الأهلي إلى نادي كبير زي الزمالك.

وعن فترة تواجده فى الزمالك قال : يشرفني إني لعبت لنادي الزمالك ودربت النادي كمان وعلاقتنا بالجماهير علاقة احترام.

وعن قرار عودته من أوروبا قال: لم أقل ابدا للنادي الأهلي أنا نجم، وأنا وإبراهيم لم نتخاذل ابدا مع النادي الأهلي، ولم أندم نهائيا على قرار عودتي من أوروبا للنادي الأحمر.

واختتم حديثه قائلا: هناك أساطير كبيرة في تاريخ الأهلي لم يدخلوا النادي في نفس سننا الصغير وتسجيلي لهدفين مع الزمالك في مرمى الأهلي كان لحظة صعبة جدا.