عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأس الحربة .. أسرار عن دعم أم كلثوم للمجهود الحربي في أكتوبر 73

صدى البلد

أكد محمد توفيق، الكاتب الصحفي أنه رصد العديد في كتابه شيء من الحرب، عن كواليس حرب 73 و الجنود المجهولة، موضحا أن أم كلثوم كانت رأس الحربة و  قامت بدور عظيم تجاه المجهود الحربي.

وأوضح محمد توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن أم كلثوم قامت بجمع تبرعات من حفلاتها منذ بداية حفلاتها عام 1967 إلى 1973 و إعطائها للجيش المصري، و ذلك بجانب إقامتها لحفل بعد 1967 بفرنسا و بالمقابل قام عبد الحليم حافظ بإقامة حفل غنائي بإنجلترا.

لم تؤرخ بنفس العظمة

ولفت، إلى أنهم كانوا ذراع هام بحرب 6 أكتوبر، معقبا: "شايف أن التفاصيل اللي عملوها المصريين بـ 73 حتى هذه اللحظة لم تؤرخ بالعظمة اللي عملوها"، و أن مجهودهم كان مسألة غير مسبوقة فلم يكن الجيش فقط من يحارب على الجبهة و لكن الدولة بأكملها بما فيهم الأطفال.

محمد توفيق حرب 73 ام كلثوم المجهود الحربي عبد الحليم حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

زلزال مدمر بمصر .. أول رد رسمي من البحوث الفلكية بشأن توقعات العالم الهولندي

ترشيحاتنا

ميقاتي من الأمم المتحدة: استمرار احتلال إسرائيل لمساحات من لبنان في الجنوب يمثل تحديا

سعر iphone 15 Pro فى السعودية

بقوة 22 قنبلة ذرية|رائد عالمي: كويكب ضخم يُدمّر الأرض في هذا الموعد

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 21-9-2023

دعاء المولد النبوي الشريف.. أكثر من الصلاة على سيدنا النبي

وقف تصدير البصل.. قرارات مماثلة قريبا للقضاء على احتكار السلع الاستراتيجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

فيديو

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ