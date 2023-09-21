رأس الحربة .. أسرار عن دعم أم كلثوم للمجهود الحربي في أكتوبر 73

أكد محمد توفيق، الكاتب الصحفي أنه رصد العديد في كتابه شيء من الحرب، عن كواليس حرب 73 و الجنود المجهولة، موضحا أن أم كلثوم كانت رأس الحربة و قامت بدور عظيم تجاه المجهود الحربي.

وأوضح محمد توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن أم كلثوم قامت بجمع تبرعات من حفلاتها منذ بداية حفلاتها عام 1967 إلى 1973 و إعطائها للجيش المصري، و ذلك بجانب إقامتها لحفل بعد 1967 بفرنسا و بالمقابل قام عبد الحليم حافظ بإقامة حفل غنائي بإنجلترا.

لم تؤرخ بنفس العظمة

ولفت، إلى أنهم كانوا ذراع هام بحرب 6 أكتوبر، معقبا: "شايف أن التفاصيل اللي عملوها المصريين بـ 73 حتى هذه اللحظة لم تؤرخ بالعظمة اللي عملوها"، و أن مجهودهم كان مسألة غير مسبوقة فلم يكن الجيش فقط من يحارب على الجبهة و لكن الدولة بأكملها بما فيهم الأطفال.