عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة مدرس اعتدى على طفلة بمعهد أزهري إلى الجنايات

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة الجنايات حكما بالمؤبد على مدرس بمعهد ديني لاتهامه بهتك عرض طفلة 5 سنوات بالقوة 

كانت جهات التحقيق المختصة أحالت مدرسا بمعهد أزهري ومحفظا للقرآن هتك عرض طفلة عمرها 5 سنوات بالقوة إلى محكمة الجنايات .

جاء بالتحريات أن المتهم مدرس بمعهد أزهري وعمل محفظا للقرآن للطفلة المجني عليها منذ أن أدخلها والداها المعهد الأزهري وإذ رغب والداها في تعزيز إيمانها أرسلاها لمنزل المتهم لحصص خاصة إضافية طيلة الأربع سنوات التي سبقت اكتشاف الواقعة منذ أن كانت المجني عليها تبلغ من العمر خمس سنوات فقط  نظير مبلغ مالي يتقاضاه ولم تكن الأسرة تعلم أن المتهم يتحين الفرصة للاختلاء بالمجني عليها  وقد عرض عليها مقاطع لأفلام إبا.حية تراها الطفلة ولا تدرك ما تنظر إليه تراها ولا تُدرك ما يرمي إليه المتهم إذ سولت له نفسه أنه بما يعرض عليها سيقضي على حيائها وعفافها فلم تدرك ولم يلفت انتباهها منه سوى ظهور أشخاص عراة ولم تدرك لما هم عراة ثم مع تقدم عمرها رويدا رفضت بفطرتها السليمة ما كانت تتعرض له وحينها لم يكن أمام المتهم سبيل إلا الإجبار ليتمكن بذلك من إتيان ما لم تطيق إذ لامس بشفاهه شِفاهها واستتبع ذلك بحسر ملابسها عنها ولامس بيده جسدها الطاهر وليستُر على جرمه هدّدها بإشاعة السوء عنها والتقول عليها بالباطل ليجهز على آخر ما تملك في نفسها من مقاومة.


واستغل ضعف الطفلة وخوَّفها منه لإخفاء جريمته فبثَّ الذعر داخلها وعندما ضاق بها الحال بما فاق قدرتها النفسية على التحمل جرت لأمها باكية لتحكي ما حدث معها لتبلغ الشرطة ثم تبلع النيابة العامة لتلقي القبض عليه وتحيله للمحاكمة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

400 جنيه|تراجع تاريخي في أسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

ترشيحاتنا

بعد أزمته الأخيرة.. طليق علا غانم: استحالة أتجوز من الوسط الفني

ليبيا .. الشروع بإنشاء سياج عازل حول المناطق المتضررة في درنة

المالية: من يتقاضى 3750 جنيها معفى من الضريبة على الدخل|فيديو

دعاء عن رسول الله لا يرد أبدا.. أحلامك تتحقق بـ9 كلمات فهل تعرفها؟

وزير النقل عن الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي: مفيش منافس لقناة السويس

الخريف خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد لثلاث ظواهر جوية تضرب البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي هو مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ